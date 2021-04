Ben Hur è nella lista dei migliori film religiosi secondo il Vaticano (Di sabato 3 aprile 2021) Nel 1995 Ben Hur fu inserito nella lista dei migliori film religiosi selezionati dal Pontificio Consiglio delle Comunicazioni Sociali del Vaticano. Ben-Hur è un colossal, del 1959 diretto da William Wyler, che rientra tra i più grandi e premiati successi della storia del cinema. È ispirato all'omonimo romanzo del generale Lew Wallace, ed è stato inserito dal Vaticano nella lista denominata "Alcuni film importanti". Nel 1995, in occasione del centenario del cinema e in preparazione al Giubileo del 2000, il Vaticano ha stilato un elenco di 45 "grandi film". Le quarantacinque pellicole in questione, selezionate dal Pontificio Consiglio delle Comunicazioni Sociali, furono suddivise in tre ... Leggi su movieplayer (Di sabato 3 aprile 2021) Nel 1995 Ben Hur fu inseritodeiselezionati dal Pontificio Consiglio delle Comunicazioni Sociali del. Ben-Hur è un colossal, del 1959 diretto da William Wyler, che rientra tra i più grandi e premiati successi della storia del cinema. È ispirato all'omonimo romanzo del generale Lew Wallace, ed è stato inserito daldenominata "Alcuniimportanti". Nel 1995, in occasione del centenario del cinema e in preparazione al Giubileo del 2000, ilha stilato un elenco di 45 "grandi". Le quarantacinque pellicole in questione, selezionate dal Pontificio Consiglio delle Comunicazioni Sociali, furono suddivise in tre ...

