BEAUTIFUL | anticipazioni puntata di domenica 4 aprile 2021

(Di sabato 3 aprile 2021)di: Visto che i suoi lavori per la linea di Steffy (Jacqueline MacInnes Wood) non sono stati approvati dalla ragazza e da Ridge (Thorsten Kaye), Sally Spectra (Courtney Hope) teme che il licenziamento sia vicino. Sia Steffy che il padre rassicurano Sally di fronte al suo evidente turbamento. Poi però la stilista, rimasta da sola, viene colta da un attacco di panico… con tanto di strani tremori! Quinn (Rena Sofer) e Shauna (Denise Richards) spingono Wyatt (Darin Brooks) e Flo (Katrina Bowden) a tornare insieme, visto il traballante rapporto del ragazzo con Sally.

: Ridge si consola con Shauna... un'altra volta! Ridge disapprova Brooke e il suo comportamento . Il Forrester non riesce ancora a capacitarsi che la sua ex moglie odi così ...puntata oggi, 3 aprile Nella puntata di oggi, sabato 3 aprile, diSteffy parla con il fratello il quale la convince a non raccontare che dietro il bacio che ha dato ...Si mette male per Spencer: il ragazzo, oltre a perdere Hope, sta per perdere anche Steffy a causa di Finn. Il figlio di Bill vorrà continuare ad essere almeno amico dell’ex moglie, anche perché ...Nelle prossime puntate di Beautiful, Shauna assisterà al bacio tra Bill e Brooke e filmerà il tutto con il cellulare ...