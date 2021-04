Beautiful | anticipazioni americane | Bill sospetta che Liam abbia ucciso Thomas

(Di sabato 3 aprile 2021) Lediannunciano l'arrivo di un nuovo personaggio, che sarà particolarmente coinvolto in un misterioso omicidio che terrà i telespettatori con il fiato sospeso per tutta la stagione primaverile e forse anche estiva. L'uccisione di un importante personaggio metterà in subbuglio la vita delle famiglie Forrester e Spencer. Nel corso delle indagini verrà fuori che a uccidere la vittima sia statoSpencer, ma il magnate preferirà tenere nascosto l'identità dell'assassino. Allora, chi sta proteggendo?: arriva un nuovo personaggio La soapsi prepara ad accogliere un nuovo personaggio, che sarà direttamente coinvolto nel terribile e misterioso omicidio. L'attore si chiama Vasthy ...

Advertising

IlSegretoTvSoap : Beautiful, anticipazioni americane: Hope corre in ospedale per identificare un corpo - MondoTV241 : Beautiful: ecco le anticipazioni della settimana! ( dal 5 all'11 aprile 2021) #beautiful #anticipazioni… - zazoomblog : Beautiful anticipazioni 8 aprile 2021 Katie perdona Flo - #Beautiful #anticipazioni #aprile - redazionetvsoap : #Beautiful #Anticipazioni La #trama di #domani, #4aprile (#Pasqua2021) - infoitcultura : Beautiful, anticipazioni 3 aprile 2021: Steffy lascia Liam -

Ultime Notizie dalla rete : Beautiful anticipazioni

puntatadi domenica 4 aprile 2021 : Visto che i suoi lavori per la linea di Steffy (Jacqueline MacInnes Wood) non sono stati approvati dalla ragazza e da Ridge (Thorsten ...settimana prossima: trame nuove puntate Settimana ricca di avvenimenti a. I colpi di scena si susseguiranno nelle puntate della soap opera americana. Le ...Scopriamo insieme le Anticipazioni di Beautiful per la puntata del 4 aprile 2021. Nelle Trame dell'episodio in onda alle 14.00 su Canale5 vedremo che dopo quello che ha visto, Hope non ha intenzione ...Nelle prossime puntate di Beautiful, Shauna assisterà al bacio tra Bill e Brooke e filmerà il tutto con il cellulare ...