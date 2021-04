Beautiful anticipazioni 8 aprile 2021 | Katie perdona Flo

Leggi su anticipazionitv

(Di sabato 3 aprile 2021) Dal giorno in cui si è scoperto il coinvolgimento di Flo nello scambio di culle da ragazza è stata bandita dalla famiglia Logan. In questa puntata diin onda giovedì 8le cose per la giovane Fulton stanno per cambiare. A fare il primo passo è proprio, alla quale una ragazza ha donato un rene, che ha un senso di gratitudine nei confronti della nipote. Di questo ne parla a Bill, Will, Justin e Donna: In quel momento Florence entra nella stanza. Dopo qualche tentennamento dollar Bill decide che è giusto dare ancora una possibilità alla figlia di Storm Logan. Dello stesso argomento potrebbe interessarti anche…, Bridget torna per aiutare Bill Spencer! La figlia di Brooke ed Eric ritornerà nella soap opera per breve tempo, ma, la permanenza servirà ad aiutare il ...