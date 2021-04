Beastcost si ritira dal ONE Esports Singapore Major per non aver rispettato il protocollo (Di sabato 3 aprile 2021) Beastcoast si è ritirata dal ONE Esports Singapore Major per colpa del Covid-19. Una settimana fa alcuni componenti della nota squadra sono stati trovati positivi al tampone e questa settimana l’organizzazione ha rilasciato un aggiornamento sui casi e sui provvedimenti presi. Una settimana fa il capitano della squadra Steven “StingeR” Vargas era stato trovato positivo al covid-19 appena sbarcato dall’aereo in arrivo a Singapore. Ovviamente tutta la squadra ha dovuto osservare una quarantena stringete poichè entrati in contatto diretto con il soggetto positivo. Oggi Beastcoast ha dichiarato che Steven “StingeR” Vargas ha violato la quarantena obbligatoria di dieci giorni come da protocollo dell’organizzazione ed è entrato in contatto con persone positive al Covid. E’ questo il motivo ... Leggi su esports247 (Di sabato 3 aprile 2021) Beastcoast si èta dal ONEper colpa del Covid-19. Una settimana fa alcuni componenti della nota squadra sono stati trovati positivi al tampone e questa settimana l’organizzazione ha rilasciato un aggiornamento sui casi e sui provvedimenti presi. Una settimana fa il capitano della squadra Steven “StingeR” Vargas era stato trovato positivo al covid-19 appena sbarcato dall’aereo in arrivo a. Ovviamente tutta la squadra ha dovuto osservare una quarantena stringete poichè entrati in contatto diretto con il soggetto positivo. Oggi Beastcoast ha dichiarato che Steven “StingeR” Vargas ha violato la quarantena obbligatoria di dieci giorni come dadell’organizzazione ed è entrato in contatto con persone positive al Covid. E’ questo il motivo ...

