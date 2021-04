Battipaglia | sfondano vetrina di un’armeria e rubano 14 pistole

(Di sabato 3 aprile 2021) Tempo di lettura: < 1 minuto Sono 14 in totale leche sono state sottratte dalladell’Armeria “Svago” situata sulla strada statale 18, nel comune di. Ad agire, intorno alle sei di questa mattina, due persone con il volto coperto da passamontagna e a bordo di una Citroen bianca. L’automobile è stata utilizzata per infrangere ladalla quale sono state portate via le armi in esposizione. La stessa vettura è stata rinvenuta a poca distanza, sulla strada aversana, abbandonata presumibilmente dai ladri subito dopo aver compiuto il furto. L’automobile risulta essere stata rubata pochi giorni fa da una concessionaria. Al lavoro per ricostruire e raccogliere elementi utili all’individuazione dei responsabili i carabinieri della compagnia di ...

