Basket | Serie A1 2020 2021 | vittoria casalinga per Cremona contro Reggio Emilia

(Di sabato 3 aprile 2021) La VanolivinceUnaHotelsnella partita valida per la 25esima giornata dellaA1 di. Una partita condotta per gran parte dei quattro periodi da parte di, e chiusa con il punteggio di 90-71. I padroni di casa si aggiudicano quindi un match importante, tornando alladopo la sconfittaSassari. RIVIVI IL LIVE RISULTATI E CLASSIFICA LA PARTITA – Parte forte, che dopo cinque minuti si trova già sul 15-5 con tre triple di Mian a cui si aggiunge quella di Hommes. I due sono i mattatori del primo quarto, che si chiude 29-17.riesce però a giocare decisamente meglio nel secondo quarto, trovando anche quattro ...

Advertising

sportface2016 : #Basket, Serie A1: #Cremona torna alla vittoria contro #ReggioEmilia - sportface2016 : Basket, #SerieA1 2020/2021: tabellino e cronaca di #PesaroTreviso 89-97 - RealRieti : ?????? ?? Coppa Italia di Serie B ?? Bakery Basket - Pallacanestro Piacentina ?? Bricofer fai da te Real Sebastiani R… - BasketItalyit : #Lba2021: @treviso_basket corsaro in casa di una buona @VLPesaro - Stasera_in_TV : RAI SPORT HD: (20:40) Basket - Serie A - Sassari Vs Bologna (Sport) #StaseraInTV 03/04/2021 #PrimaSerata #basket-seriea-sassarivsbologna -

Ultime Notizie dalla rete : Basket Serie

BrindisiReport

... tuttavia sappiamo bene che i match diA1 sono comunque fruibili dagli appassionati che vorranno sottoscrivere un abbonamento alla piattaforma Eurosport Player, per la visione in diretta ...... inoltre sappiamo bene che i match diA1 sono comunque fruibili dagli appassionati che vorranno sottoscrivere un abbonamento alla piattaforma Eurosport Player, per la visione in diretta ...Diretta Trento Venezia streaming video tv: orario e risultato live della partita che si gioca per la 25^ giornata nel campionato di basket Serie A1.Diretta Sassari Virtus Bologna streaming video Rai: orario e risultato live della partita valida per la 25^ giornata nel campionato di basket Serie A1, si gioca al PalaSerradimigni. Diretta Sassari ...