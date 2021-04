Basket, Final Eight Serie B 2021: Piacenza in finale, Livorno battuta 72-67 (Di sabato 3 aprile 2021) Da Rimini a Cervia, è la Bakery Piacenza ad imporsi su Opus Libertas Livorno nella prima semiFinale delle Final Eight di Serie B 2021 col parziale di 72-67. Dopo la vittoria nel match di debutto in Emilia-Romagna, Piacenza parte male ma mette la freccia dopo l’intervallo e conquista il pass per la Finale. Il primo quarto è infatti in controllo di Livorno che chiude sul 26-18. Dal secondo periodo però inizia lo show di Vico che con i suoi 23 punti trascina Piacenza verso una rimonta che si completa nel terzo quarto col passaggio sul 51-53 a favore di Sacchettini e compagni che nell’ultimo quarto gestiscono il parziale di vantaggio senza problemi. A Livorno non basta l’ottima prova (18 ... Leggi su sportface (Di sabato 3 aprile 2021) Da Rimini a Cervia, è la Bakeryad imporsi su Opus Libertasnella prima semie delledicol parziale di 72-67. Dopo la vittoria nel match di debutto in Emilia-Romagna,parte male ma mette la freccia dopo l’intervallo e conquista il pass per lae. Il primo quarto è infatti in controllo diche chiude sul 26-18. Dal secondo periodo però inizia lo show di Vico che con i suoi 23 punti trascinaverso una rimonta che si completa nel terzo quarto col passaggio sul 51-53 a favore di Sacchettini e compagni che nell’ultimo quarto gestiscono il parziale di vantaggio senza problemi. Anon basta l’ottima prova (18 ...

Ultime Notizie dalla rete : Basket Final Pallacanestro Final Eight Coppa Italia: Derthona batte Ferrara e in semifinale affronterà Napoli Cervia (Bertram Derthona 70 " Kleb Basket Ferrara 58) - Buona la prima per Bertram Derthona che a Cervia, quarti di finale della Final Eight di Coppa Italia, ha battuto Kleb Basket Ferrara 70 - 58. Nella semifinale in programma sabato 3 aprile alle 18 sarà Napoli l'avversario dei Leoni bianconeri. Dopo un primo quarto difficile,...

Basket, Agrigento vola in semifinale di Coppa Italia Agrigento soffre ma vince il quarto di finale contro Cividale per 64 - 69 conquistando la semifinale delle Final Eight di B di Coppa Italia in corso a Cervia. La squadra di coach Catalani, che porta in doppia cifra 4 uomini (Veronesi 16 punti, Chiarastella 14, Saccaggi e Costi 12) affronter questo ...

Final Four Ncaa, tutti contro Gonzaga: cosa c’è da sapere sulle sfide La Gazzetta dello Sport Basket, Final Eight Serie B 2021: Piacenza in finale, Livorno battuta 72-67 Da Rimini a Cervia, è la Bakery Piacenza ad imporsi su Opus Libertas Livorno nella prima semifinale delle Final Eight di Serie B 2021 col parziale di 72-67. Dopo la vittoria nel match di debutto in ...

B F8 SF – Piacenza soffre ma stacca il pass per la finale La Pallacanestro Piacentina è la prima finalista delle Final 8 di Coppa Italia di Serie B in corso a Rimini. Decisiva la seconda metà di gara in cui gli emiliani hanno la meglio di una Livorno che di ...

