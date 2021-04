Basket | 25a giornata di Serie A 2021 da brividi Trento rimonta Venezia | un mostruoso Banks decisivo per la Fortitudo Ok Brindisi

Leggi su oasport

(Di sabato 3 aprile 2021) Una, un paio di risultati netti ed emozioni ancora a non finire sull’asse playoff-zona calda: questo e molto altro ha raccontato la 25adi unaA 2020-che non smette di stupire, in attesa di quello che è un vero e proprio Monday Afternoon (vista l’ora) firmato Milano-Varese. Andiamo a vedere cos’è successo sui campi d’Italia. DOLOMITI ENERGIA TRENTINO-UMANA REYER90-84 dts (20-25, 42-52, 61-69, 80-80) Successo quasi al di là del clamoroso per, con unapartita addirittura dal -21 di metà terzo quarto. E dire che le cose per la Reyer si mettono benissimo, soprattutto dopo una prima metà di gara comandata molto bene da Wes Clark, che si oppone al dominio vicino a canestro di JaCorey Williams. Il primo allungo ...