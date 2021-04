Bambino nato con tre peni, il primo caso al mondo: 'Operato, ora sta bene' (Di sabato 3 aprile 2021) Un Bambino è nato con tre peni. Si tratta di un caso senza precedenti segnalato dai medici di Duhok, in Iraq. Un Bambino è nato affetto da , ovvero è nato con tre organi genitali. Dopo essere nato in ... Leggi su leggo (Di sabato 3 aprile 2021) Uncon tre. Si tratta di unsenza precedenti segnalato dai medici di Duhok, in Iraq. Unaffetto da , ovvero ècon tre organi genitali. Dopo esserein ...

Advertising

VladFra13 : Comunque in Iraq é appena nato un bambino con 3 cazzi....e niente....dopo il covid penso sia la sola notizia utile...... - Grislihberta : RT @vadim07751823: I droni della Nato hanno ammazzato un altro bambino nel Donbass !!! La Nato va denunciata al tribunale internazionale de… - chiaxtwoghosts : @96H4D1D bambino nato nel 2020?? - StalinZio : RT @vadim07751823: I droni della Nato hanno ammazzato un altro bambino nel Donbass !!! La Nato va denunciata al tribunale internazionale de… - Astutamente4 : In Iraq è nato un bambino con tre peni: 'Non rompetemi i cazzi!' #Pasqua #Pasqua2021 #BuonaPasqua -