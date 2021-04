Baby vandali scatenati | proteste nel quartiere

(Di sabato 3 aprile 2021) Le segnalazioni avevano già messo in luce una situazione preoccupante. Ragazzini, tutti minorenni e riconosciuti come abitanti di Corsico, chezzano la scuola Copernico, all'interno del parco ...

IL GIORNO

Le segnalazioni avevano già messo in luce una situazione preoccupante. Ragazzini, tutti minorenni e riconosciuti come abitanti di Corsico, che vandalizzano la scuola Copernico, all'interno del parco ...... molti dei quali causati da gruppi di ragazzi organizzati in vere e proprie "- gang"". Inizia ... "Recentemente deisono entrati in azione nel centro storico danneggiando la fontana di Largo ...Tra le “imprese” dei ragazzini anche acqua gettata dal tetto su quanti accompagnano i figli alla scuola Copernico ...Potrebbe esservi l’ebbrezza dello stupido divertimento dietro i gratuiti vandalismi compiuti da un gruppetto di adolescenti reggiani che, complice la noia, hanno pensato di movimentare il pomeriggio d ...