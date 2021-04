Aveva donato la sua dose di vaccino, oggi il sindaco è ricoverato per Covid. “Rifarei tutto, costi quel che costi” (Di sabato 3 aprile 2021) Avrebbe potuto vaccinarsi contro il Covid, invece ha rifiutato per una scelta etica e morale, e oggi si ritrova ricoverato all’ospedale Carlo Urbani di Jesi per Covid. E’ la storia di Alfredo Cesarini, sindaco di Santa Maria Nuova, piccolo borgo da 4000 abitanti in provincia di Ancona. Che, in una video-intervista a “Repubblica”, dal suo letto d’ospedale, ha raccontato la sua vicenda, assicurando: “Rifarei tutto, costi quel che costi.” Come c’è arrivato lì lo racconta lo stesso Cesarini. Tra le tante attività del comune c’è anche la gestione della Rsa “Residena protetta”, una casa di riposo affidata a una cooperativa, su cui il sindaco esercita direttamente un ... Leggi su nextquotidiano (Di sabato 3 aprile 2021) Avrebbe potuto vaccinarsi contro il, invece ha rifiutato per una scelta etica e morale, esi ritrovaall’ospedale Carlo Urbani di Jesi per. E’ la storia di Alfredo Cesarini,di Santa Maria Nuova, piccolo borgo da 4000 abitanti in provincia di Ancona. Che, in una video-intervista a “Repubblica”, dal suo letto d’ospedale, ha raccontato la sua vicenda, assicurando: “che.” Come c’è arrivato lì lo racconta lo stesso Cesarini. Tra le tante attività del comune c’è anche la gestione della Rsa “Residena protetta”, una casa di riposo affidata a una cooperativa, su cui ilesercita direttamente un ...

drewmilan39 : @Deanwinch16 @__diamondss @DavideTheGr8 @SkyTG24 Certo, ma dire cose del genere non fa onore. La Lombardia ad april… - Ila185 : Eh stronzi come state adesso che avete scoperto che non aveva abbandonato la spada perché arrogante ma perché aveva… - nicelivingspace : @Pablomastro2 @ZioKlint @Gengiskan73 ho scritto alla Donato contro l'obbligo vaccinale in Italia aveva scritto un post contro i vaccini. - arzigogolato_ : @bravqs e poi subito dopo aveva postato altre storie in cui si scusava ?? king per che cosa ti scusi che hai donato… - newsjesi : Aveva donato la sua dose di vaccino, oggi il sindaco di #SantaMariaNuova è ricoverato -