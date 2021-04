Aversa | furto nella notte in pizzeria | ladri sfondano vetrina e portano via i soldi

Leggi su teleclubitalia

(Di sabato 3 aprile 2021). Non si placa l’escalation di rapine e furti tra la provincia di Napoli e quella di Caserta. Staalcuni malviventi si sono introdotti all’interno dellaPortico 95 di, in via Vittorio Emanuele III, e hanno portato via tutto il denaro custoditocassa.inL'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.