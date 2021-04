Aurora Ramazzotti, il bellissimo messaggio per Tommaso Zorzi (Di sabato 3 aprile 2021) Aurora Ramazzotti e l’influencer vincitore del GF Vip 5, Tommaso Zorzi si sono finalmente chiariti dopo la lite della scorsa estate. Tommaso Zorzi ed Aurora Ramazzotti avevano litigato la scorsa estateDopo mesi di incomprensioni, è arrivata finalmente la pace tra la primogenita di Michelle Hunziker, Aurora Ramazzotti e l’influencer e vincitore del Grande Fratello Vip 5, Tommaso Zorzi. Migliori amici da sempre, i due giovani sono cresciuti insieme, frequentando la stessa scuola. La nuova inviata de Le Iene e l’ex gieffino, anche durante l’adolescenza sono stati molto uniti, tanto che molti giornali di gossip scrivevano che i due avevano una relazione. LEGGI ... Leggi su formatonews (Di sabato 3 aprile 2021)e l’influencer vincitore del GF Vip 5,si sono finalmente chiariti dopo la lite della scorsa estate.edavevano litigato la scorsa estateDopo mesi di incomprensioni, è arrivata finalmente la pace tra la primogenita di Michelle Hunziker,e l’influencer e vincitore del Grande Fratello Vip 5,. Migliori amici da sempre, i due giovani sono cresciuti insieme, frequentando la stessa scuola. La nuova inviata de Le Iene e l’ex gieffino, anche durante l’adolescenza sono stati molto uniti, tanto che molti giornali di gossip scrivevano che i due avevano una relazione. LEGGI ...

Advertising

fanpage : I dolcissimi auguri di Aurora Ramazzotti a Tommaso Zorzi per il suo compleanno #tzday - falcions85 : Ma se incontro per strada Aurora Ramazzotti e le urlo 'AHO', ME RICORDI OTTAVIA PICCOLO' è cat calling? - laeila0405 : Comunque dopo quanto successo ad Aurora Ramazzotti sul caso del #catcalling . Elodie sulla #LeggeZan e… - xbrsmile : RT @portamivialou: lo squallore dei commenti sotto il mio tweet in cui riportavo le storie di Aurora Ramazzotti, capite perché il catcallin… - portamivialou : lo squallore dei commenti sotto il mio tweet in cui riportavo le storie di Aurora Ramazzotti, capite perché il catc… -