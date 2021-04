Auguri di Buona Pasqua 2021, frasi e foto da mandare via WhatsApp (Di sabato 3 aprile 2021) Ci siamo: la Pasqua 2021 è arrivata. Domenica 4 aprile 2021 nel mondo si festeggerà la resurrezione di Gesù. Anche quest’anno saremo costretti a passare la festa con attenzione viste le norme anti-Covid. Molti saranno però i messaggi che riceveremo e che manderemo. Siete alla ricerca di qualche ispirazione per i vostri Auguri di Buona Pasqua 2021? Ti auguro una Pasqua ricca di pace, gioia, serenità e soprattutto di uova al cioccolato! Possano questi giorni di festa portarti nuova speranza per un domani migliore. Buona Pasqua! Tanti Auguri di Buona Pasqua! Un Augurio semplice per una Pasqua unica! Possa il miracolo della ... Leggi su metropolitanmagazine (Di sabato 3 aprile 2021) Ci siamo: laè arrivata. Domenica 4 aprilenel mondo si festeggerà la resurrezione di Gesù. Anche quest’anno saremo costretti a passare la festa con attenzione viste le norme anti-Covid. Molti saranno però i messaggi che riceveremo e che manderemo. Siete alla ricerca di qualche ispirazione per i vostridi? Ti auguro unaricca di pace, gioia, serenità e soprattutto di uova al cioccolato! Possano questi giorni di festa portarti nuova speranza per un domani migliore.! Tantidi! Uno semplice per unaunica! Possa il miracolo della ...

