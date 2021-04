Attentato a Brescia, molotov contro il centro vaccini. Fontana, “Gesto assurdo e malavitoso” (Di sabato 3 aprile 2021) molotov contro il centro vaccini di Brescia, la denuncia del Presidente della Regione Lombardia Attilio Fontana: “Gesto assurdo e malavitoso”. Alta tensione a Brescia, dove sono state lanciate due molotov, due bottiglie incendiarie, contro il centro vaccini situato in via Morelli. Fortunatamente non si registrano feriti ma sono ingenti i danni alla struttura. Brescia, molotov contro il centro vaccini L’attacco sarebbe avvenuto alle prime ore di sabato 4 aprile. Il centro vaccini è stato colpito da due molotov. ... Leggi su newsmondo (Di sabato 3 aprile 2021)ildi, la denuncia del Presidente della Regione Lombardia Attilio: “”. Alta tensione a, dove sono state lanciate due, due bottiglie incendiarie,ilsituato in via Morelli. Fortunatamente non si registrano feriti ma sono ingenti i danni alla struttura.ilL’attacco sarebbe avvenuto alle prime ore di sabato 4 aprile. Ilè stato colpito da due. ...

