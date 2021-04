Attacco a Capitol Hill | Biden “devastato” | ma evita di dire che l’assalitore era un fanatico islamista

Leggi su secoloditalia

(Di sabato 3 aprile 2021) Noah Green, il 25enne che venerdì 2 aprile si è lanciato con l’auto in una Washington, era un seguace di Louis Farrakhan e del Nation Islam movimento estremista degli afroamericani islamici. Sono elementi che emergono da quanto riferito dagli investigatori Usa e dai media, anche in base ai profili social dell’uomo, rimasto ucciso dopo aver ammazzato un poliziotto e averne ferito un altro. Green ha prima travolto due agenti di polizia con la sua auto, uccidendone uno sul colpo, quindi ha speronato una barriera di sicurezza. L’uomo è stato colpito e ucciso dalle forze dell’ordine dopo essere sceso dal veicolo e aver estratto il coltello.: un agente morto, uno gravemente ferito “Ho avuto la via ostacolata, poiché Allah ha scelto me per altre ...