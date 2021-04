Atlanta ok senza Gallinari, crollo Golden State, Dallas corsaro (Di sabato 3 aprile 2021) ROMA (ITALPRESS) – Atlanta corsara anche senza Danilo Gallinari nella notte italiana della regular-season dell'Nba. La 32enne ala di Sant'Angelo Lodigiano, così come Trae Young, Zion Williamson e Brandon Ingram, resta a riposo ma gli Hawks vincono ugualmente in scioltezza sul parquet dei New Orleans Pelicans. Il quintetto della Georgia passa per 126-103 sfruttando i 50 punti complessivi del tandem formato da Bogdan Bogdanovic e Kevin Huerter, assoluti mattatori della serata. Tonfo di Golden State a Tampa contro i Toronto Raptors: i Warriors, privi di Stephen Curry, subiscono i canadesi sino al 130-77 conclusivo, la peggior ‘imbarcatà della stagione Nba, la più umiliante degli ultimi tre anni, anche perchè i canadesi toccano un vantaggio di +61, sospinti dalla vena realizzativa di Pascal Siakam, Gary ... Leggi su liberoquotidiano (Di sabato 3 aprile 2021) ROMA (ITALPRESS) –corsara ancheDanilonella notte italiana della regular-season dell'Nba. La 32enne ala di Sant'Angelo Lodigiano, così come Trae Young, Zion Williamson e Brandon Ingram, resta a riposo ma gli Hawks vincono ugualmente in scioltezza sul parquet dei New Orleans Pelicans. Il quintetto della Georgia passa per 126-103 sfruttando i 50 punti complessivi del tandem formato da Bogdan Bogdanovic e Kevin Huerter, assoluti mattatori della serata. Tonfo dia Tampa contro i Toronto Raptors: i Warriors, privi di Stephen Curry, subiscono i canadesi sino al 130-77 conclusivo, la peggior ‘imbarcatà della stagione Nba, la più umiliante degli ultimi tre anni, anche perchè i canadesi toccano un vantaggio di +61, sospinti dalla vena realizzativa di Pascal Siakam, Gary ...

