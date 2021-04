Atalanta-Udinese | Muriel esce per infortunio | problema alla schiena Entra Ilicic

(Di sabato 3 aprile 2021) Luisha lasciato il campo dopo i primi 45? di, a causa di unzona lombare della. L’attaccante colombiano ha realizzato una preziosa doppietta, prima di lasciare il campo per il guaio fisico, che sembrerebbe di natura muscolare. Gian Piero Gasperini ha preferito non rischiare un eventuale peggioramento dell’die ha preferito sostituire la punta sudamericana con il fantasista Josip. Tegola per l’, considerando lo stato di forma straripante di, autore di prestazioni meravigliosamente positive. SportFace.

Luis Muriel non ce la fa ed è costretto a restare negli spogliatoi nell'intervallo di: ecco le sue ...L'per continuare ad inseguire la Champions League, blindando il quarto posto, l'per raggiungere quanto prima la salvezza.Luis Muriel non si ferma più: a segno anche in Atalanta Udinese: è la migliore stagione da quando gioca nel campionato italiano.Se la Lazio vuole tornare in Champions League nella prossima stagione non ha alternative, deve vincere e sperare che qualcuna tra Juve, Atalanta, Napoli e Roma rallenti come successo prima della sosta ...