Atalanta-Udinese | le probabili formazioni del match

Il Mapei Stadium stende il tappeto rosso ad Atalanta-Udinese. Tanti dubbi per Gotti, Gasperini ritrova i nazionali L'Atalanta cerca la terza vittoria consecutiva contro una solida Udinese. La squadra di Gotti subisce pochi gol e la Dea ne fa generalmente molti. Sarà una partita che scioglierà molti nodi sulle due squadre. Gasperini sogna un posto in Champions League, mentre i friulani tentano la salvezza anticipata. QUI Atalanta – Qualche dubbio sulla titolarità di Toloi, rientrato da poco dalla partita dell'Italia contro la Lituania. Lotta a centrocampo tra De Roon e Pasalic, con l'olandese in leggero vantaggio, ma il croato potrebbe anche giocare sulla trequarti qualora non venisse schierato Pessina. Muriel più di Ilicic per affiancare Zapata. QUI Udinese – I dubbi sono ...

