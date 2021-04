Atalanta-Udinese, la diretta del match (Di sabato 3 aprile 2021) Torna il campionato e l’Atalanta ospita l’Udinese per tenere il passo delle grandi, in zona Champions. Gasperini sceglie il duo d’attacco tutto colombiano, con Zapata e Muriel. Alle loro spalle Malinovskyi. Torna titolare Gosens dopo il guaio muscolare che l’aveva fermato a Madrid. Le formazioni ufficiali:Atalanta (3-4-1-2): Gollini; Toloi, Romero, Palomino; de Roon, Freuler, Gosens, Pessina; Malinovskyi, Muriel, Zapata. All. Gasperini.Udinese (3-5-2): Musso; Becao, Bonifazi, Nuytinck; Okaka, De Paul, Walace, Pereyra, Molina, Zeegelaar; Braaf. All. Gotti. Leggi su bergamonews (Di sabato 3 aprile 2021) Torna il campionato e l’ospita l’per tenere il passo delle grandi, in zona Champions. Gasperini sceglie il duo d’attacco tutto colombiano, con Zapata e Muriel. Alle loro spalle Malinovskyi. Torna titolare Gosens dopo il guaio muscolare che l’aveva fermato a Madrid. Le formazioni ufficiali:(3-4-1-2): Gollini; Toloi, Romero, Palomino; de Roon, Freuler, Gosens, Pessina; Malinovskyi, Muriel, Zapata. All. Gasperini.(3-5-2): Musso; Becao, Bonifazi, Nuytinck; Okaka, De Paul, Walace, Pereyra, Molina, Zeegelaar; Braaf. All. Gotti.

