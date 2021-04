Atalanta-Udinese in campo alle 15 - Diretta (Di sabato 3 aprile 2021) Si riprende il campionato dopo la pausa per gli impegni delle Nazionali. È la 29esima giornata e al Gewiss Stadium i nerazzurri ospitano l’Udinese. Leggi su ecodibergamo (Di sabato 3 aprile 2021) Si riprende il campionato dopo la pausa per gli impegni delle Nazionali. È la 29esima giornata e al Gewiss Stadium i nerazzurri ospitano l’

Advertising

DiMarzio : 'Udinese posto ideale per crescere, ma qualche scelta mi ha un po' deluso. In estate mi ha cercato l'Atalanta, ma a… - CarolRadull : Serie A Fixtures Milan vs Sampdoria 1.30pm Atalanta vs Udinese 4pm Benevento vs Parma 4pm Cagliari vs Verona 4p… - GiorgioMantelli : RT @Pistogolblasta2: #Agnelli preoccupato, #Juve necessita di 100 milioni di plusvalenze. Ma Atalanta, Genoa, Sassuolo, Udinese, Sampdoria… - fabiobird1 : @capuanogio Atalanta Genoa Udinese Sassuolo sono avvertite - infoitsport : Rubriche Atalanta-Udinese, la FORMAZIONE di CalcioAtalanta -