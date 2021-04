Atalanta, torna il campionato: arriva l’Udinese, da battere per mantenere il terzo posto (Di sabato 3 aprile 2021) Chiusa la parentesi dedicata alle gare di qualificazione per i Mondiali del Qatar, ecco riaffacciarsi il campionato con l’Atalanta pronta a sfidare al Gewiss Stadium l’Udinese. Si tratta della 29ma giornata di serie A, con le due formazioni reduci rispettivamente dalla convincente vittoria di Verona e dalla sconfitta casalinga contro la Lazio. Le partite post gare della nazionale sono sempre particolari, perché ovviamente incidono i minuti giocati, gli eventuali infortuni, le trasferte più o meno lunghe che i giocatori si sono dovuti sorbire. E, purtroppo in questo senso, la squadra atalantina offre molti uomini alle rispettive squadre nazionali, tanto che diversi giocatori hanno disputato tutte e tre le gare. Detto ciò, si tratta per l’Atalanta di un match da cercare assolutamente di vincere, per ... Leggi su bergamonews (Di sabato 3 aprile 2021) Chiusa la parentesi dedicata alle gare di qualificazione per i Mondiali del Qatar, ecco riaffacciarsi ilcon l’pronta a sfidare al Gewiss Stadium. Si tratta della 29ma giornata di serie A, con le due formazioni reduci rispettivamente dalla convincente vittoria di Verona e dalla sconfitta casalinga contro la Lazio. Le partite post gare della nazionale sono sempre particolari, perché ovviamente incidono i minuti giocati, gli eventuali infortuni, le trasferte più o meno lunghe che i giocatori si sono dovuti sorbire. E, purtroppo in questo senso, la squadra atalantina offre molti uomini alle rispettive squadre nazionali, tanto che diversi giocatori hanno disputato tutte e tre le gare. Detto ciò, si tratta per l’di un match da cercare assolutamente di vincere, per ...

