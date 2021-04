Atalanta, altro scatto-Champions: Udinese battuta 3-2 e terzo posto blindato (Di sabato 3 aprile 2021) Non si ferma la corsa-Champions dell’Atalanta che al Gewiss Stadium batte anche l’Udinese e si conferma terza forza del campionato. Per i nerazzurri si tratta della terza vittoria consecutiva dopo il ko di San Siro datato 8 marzo, la settima partita vinta delle ultime otto: un ruolino di marcia parecchio positivo. Contro i friulani i ragazzi di Gasperini si sono però complicati un po’ troppo la vita, facendo rientrare i bianconeri in partita due volte per due distrazioni difensive evitabili. A trascinare i nerazzurri sono stati ancora loro, i due colombiani. Muriel, soprattutto, che ha giocato solo il primo tempo ma ha messo la firma in modo decisivo sulla vittoria della Dea con due gol (19? e 43?), uno più bello dell’altro. Nella ripresa Zapata (61?) ha chiuso i giochi, mandando a distanza l’Udinese ... Leggi su bergamonews (Di sabato 3 aprile 2021) Non si ferma la corsa-dell’che al Gewiss Stadium batte anche l’e si conferma terza forza del campionato. Per i nerazzurri si tratta della terza vittoria consecutiva dopo il ko di San Siro datato 8 marzo, la settima partita vinta delle ultime otto: un ruolino di marcia parecchio positivo. Contro i friulani i ragazzi di Gasperini si sono però complicati un po’ troppo la vita, facendo rientrare i bianconeri in partita due volte per due distrazioni difensive evitabili. A trascinare i nerazzurri sono stati ancora loro, i due colombiani. Muriel, soprattutto, che ha giocato solo il primo tempo ma ha messo la firma in modo decisivo sulla vittoria della Dea con due gol (19? e 43?), uno più bello dell’. Nella ripresa Zapata (61?) ha chiuso i giochi, mandando a distanza l’...

