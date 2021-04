AstraZeneca, segnalati in Francia 3 nuovi casi trombosi dopo vaccino (Di sabato 3 aprile 2021) L’agenzia francese per il farmaco (Asnm) ha registrato altri tre casi di trombosi in localizzazione ‘atipica’ dopo la somministrazione del vaccino AstraZeneca. I casi sono stati riportati nella settimana fra il 19 e il 25 marzo. Dall’inizio della campagna di vaccinazione con AstraZeneca, sono stati segnalati 12 casi di trombosi entro nove giorni dalla prima dose, quattro dei quali fatali. Nella maggior parte erano donne sotto i 55 anni, in tre casi più anziane. Entro il 25 marzo in Francia erano state somministrate 1,9 milioni di dosi diAstraZeneca. Nel paese, la vaccinazione con AstraZeneca è ora riservata a chi ha più di 55 anni. L'articolo ... Leggi su sbircialanotizia (Di sabato 3 aprile 2021) L’agenzia francese per il farmaco (Asnm) ha registrato altri trediin localizzazione ‘atipica’la somministrazione del. Isono stati riportati nella settimana fra il 19 e il 25 marzo. Dall’inizio della campagna di vaccinazione con, sono stati12dientro nove giorni dalla prima dose, quattro dei quali fatali. Nella maggior parte erano donne sotto i 55 anni, in trepiù anziane. Entro il 25 marzo inerano state somministrate 1,9 milioni di dosi di. Nel paese, la vaccinazione conè ora riservata a chi ha più di 55 anni. L'articolo ...

