AstraZeneca, Olanda sospende vaccinazioni per non sprecare dosi (Di sabato 3 aprile 2021) L’Olanda ha sospeso tutte le somministrazioni del vaccino AstraZeneca fino al 7 aprile, per evitare di dover sprecare dosi dopo che ieri è stato deciso di limitare temporaneamente la vaccinazione agli ultra sessantenni. Circa 700 ultrasessantenni dovevano ricevere in questi giorni il vaccino AstraZeneca, ma i loro appuntamenti sono stati cancellati dato che non vi era garanzia di riuscire ad usare tutte le dosi nelle provette. Al momento circa 400mila persone hanno ricevuto una dose di vaccino AstraZeneca in Olanda. Fra queste vi sono stati cinque casi di trombi nel sangue in donne fra i 25 e i 65 anni, una delle quali è morta. Per questo motivo il ministro della Sanità ha deciso ieri di sospendere ieri le ... Leggi su italiasera (Di sabato 3 aprile 2021) L’ha sospeso tutte le somministrazioni del vaccinofino al 7 aprile, per evitare di doverdopo che ieri è stato deciso di limitare temporaneamente la vaccinazione agli ultra sessantenni. Circa 700 ultrasessantenni dovevano ricevere in questi giorni il vaccino, ma i loro appuntamenti sono stati cancellati dato che non vi era garanzia di riuscire ad usare tutte lenelle provette. Al momento circa 400mila persone hanno ricevuto una dose di vaccinoin. Fra queste vi sono stati cinque casi di trombi nel sangue in donne fra i 25 e i 65 anni, una delle quali è morta. Per questo motivo il ministro della Sanità ha deciso ieri dire ieri le ...

