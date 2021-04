Astrazeneca, l'Olanda sospende il vaccino per tutti fino al 7 aprile: 'Evitiamo di sprecare dosi' (Di sabato 3 aprile 2021) Nuovo caso : l' sospende la per tutti fino al 7 aprile, per evitare di dover sprecare dosi dopo che ieri è stato deciso di limitare temporaneamente la vaccinazione agli ultra sessantenni. Circa 700 ... Leggi su leggo (Di sabato 3 aprile 2021) Nuovo caso : l'la peral 7, per evitare di doverdopo che ieri è stato deciso di limitare temporaneamente la vaccinazione agli ultra sessantenni. Circa 700 ...

Advertising

ladyonorato : L’Olanda ha sospeso la somministrazione del vaccino #Astrazeneca sotto i 60 anni. - Agenzia_Ansa : I Paesi Bassi sospendono temporaneamente la vaccinazione delle persone di età inferiore ai 60 anni con il vaccino A… - HuffPostItalia : Anche l'Olanda sospende AstraZeneca per gli under 60 - sognoreal2 : AstraZeneca sospeso in Olanda per gli under 60. Nuovi dati sulle trombosi dal Regno Unito - lucafaccio : Astrazeneca, l'Olanda sospende il vaccino per tutti fino al 7 aprile: «Evitiamo di sprecare dosi» -