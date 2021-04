Astrazeneca | 32enne ricoverata a Genova per trombosi Vaccinata il 22 marzo

(Di sabato 3 aprile 2021) Torna ad accendersi il dibattito sul vaccino. Oggi una donna di 32 anni è stataall'ospedale policlinico San Martino diin rianimazione, dopo essere stata soccorsa in ...

E' quanto ha comunicato la direzione dello stesso policlinico, riferendo inoltre che la paziente, un' insegnante , era stata "vaccinata presso la Asl di residenza in Liguria con vaccino......Policlinico San Martino segnala un caso di quadro trombotico ed emorragico cerebrale riferito a una insegnante di 32 anni vaccinata presso la ASL di residenza in Liguria con vaccinoin ...