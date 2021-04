Ashleigh Barty vince il Wta 1000 di Miami: quanto guadagna? Soldi e punti del ranking (Di sabato 3 aprile 2021) Ashleigh Barty si aggiudica il Wta 1000 di Miami 2021. Successo agevole per l’australiana, la quale ha approfittato del ritiro di Bianca Andreescu a metà secondo set. 6-3 4-0 ritiro il punteggio finale in favore della numero uno al mondo, che ha impiegato poco meno di un’ora per conquistare il titolo. Un percorso in crescendo per lei, considerando che all’esordio ha dovuto annullare un match point a Kucova. LA CRONACA DEL MATCH Grazie a questa vittoria, Ashleigh Barty bissa il successo ottenuto nel 2019 e conquista il suo primo titolo in stagione. Per quanto riguarda il montepremi, l’australiana si intasca un assegno da circa 252 mila euro e 1000 punti Wta. Quasi 140 mila euro invece per Andreescu, protagonista di due settimane più che ... Leggi su sportface (Di sabato 3 aprile 2021)si aggiudica il Wtadi2021. Successo agevole per l’australiana, la quale ha approfittato del ritiro di Bianca Andreescu a metà secondo set. 6-3 4-0 ritiro il punteggio finale in favore della numero uno al mondo, che ha impiegato poco meno di un’ora per conquistare il titolo. Un percorso in crescendo per lei, considerando che all’esordio ha dovuto annullare un match point a Kucova. LA CRONACA DEL MATCH Grazie a questa vittoria,bissa il successo ottenuto nel 2019 e conquista il suo primo titolo in stagione. Perriguarda il montepremi, l’australiana si intasca un assegno da circa 252 mila euro eWta. Quasi 140 mila euro invece per Andreescu, protagonista di due settimane più che ...

