Ascolti Tv venerdì 2 aprile 2021: Striscia la notizia 'asfalta' Bruno Vespa (Di sabato 3 aprile 2021) Nuovo appuntamento con la rubrica incentrata sugli Ascolti tv. Nella giornata di venerdì 2 aprile 2021, i telespettatori sono stati divisi tra i più disparati programmi televisivi, ma in linea generale si può dire che ci sono stati pochi Ascolti sui canali Rai e Mediaset. Nel prime time, essendo venerdì santo, a spopolare maggiormente è stata la Via Crucis con Papa Francesco. Nel preserale si segnala un calo di Ascolti per L'Eredità di Flavio Insinna, in seguito maggiori dettagli. Ascolti Tv ieri 2 aprile: la Via Crucis di Papa Francesco supera la concorrenza In occasione del venerdì Santo, Rai 1 ha trasmesso il rito della Via Crucis in diretta dal Vaticano con Papa Francesco e a seguirlo sono stati quasi 5 milioni di ... Leggi su tvpertutti (Di sabato 3 aprile 2021) Nuovo appuntamento con la rubrica incentrata suglitv. Nella giornata di, i telespettatori sono stati divisi tra i più disparati programmi televisivi, ma in linea generale si può dire che ci sono stati pochisui canali Rai e Mediaset. Nel prime time, essendosanto, a spopolare maggiormente è stata la Via Crucis con Papa Francesco. Nel preserale si segnala un calo diper L'Eredità di Flavio Insinna, in seguito maggiori dettagli.Tv ieri 2: la Via Crucis di Papa Francesco supera la concorrenza In occasione delSanto, Rai 1 ha trasmesso il rito della Via Crucis in diretta dal Vaticano con Papa Francesco e a seguirlo sono stati quasi 5 milioni di ...

Advertising

MondoTV241 : Ascolti TV venerdì 2 aprile 2021: vince la Via Crucis del Papa, bene Ciao Darwin #ascoltiTV - SerieTvserie : Ascolti tv venerdì 2 aprile 2021 - tvblogit : Ascolti tv venerdì 2 aprile 2021 - GiusCandela : RT @fabiofabbretti: Ieri sera quasi 5 milioni di spettatori (18.8%) per la #ViaCrucis. Continuano a salire le repliche di #CiaoDarwin (2,9… - fabiofabbretti : Ieri sera quasi 5 milioni di spettatori (18.8%) per la #ViaCrucis. Continuano a salire le repliche di #CiaoDarwin (… -

Ultime Notizie dalla rete : Ascolti venerdì Ascolti ieri 2 aprile: Ciao Darwin - A grande richiesta, Via Crucis, Le Iene Ascolti, venerdì 2 aprile: Ciao Darwin, Rito della Via Crucis, Le Iene Show Ecco quali programmi sono andati in onda nella giornata di ieri, venerdì 2 aprile : su Rai1 il Rito della Via Crucis con ...

Ascolti Tv venerdì 2 aprile 2021: Via crucis, Ciao Darwin, Le Iene, L'Odissea, dati Auditel e share Ascolti Tv venerdì 2 aprile 2021 . Vediamo chi si è aggiudicato la gara degli ascolti televisivi. Dalle ore 10 di oggi i dati di ascolto e share di ieri relativi a tutte le principali reti televisive ...

«Ti sento», successo per la seconda puntata del programma di Pierluigi Diaco Corriere della Sera 2 aprile: Ciao Darwin, Rito della Via Crucis, Le Iene Show Ecco quali programmi sono andati in onda nella giornata di ieri,2 aprile : su Rai1 il Rito della Via Crucis con ...Tv2 aprile 2021 . Vediamo chi si è aggiudicato la gara deglitelevisivi. Dalle ore 10 di oggi i dati di ascolto e share di ieri relativi a tutte le principali reti televisive ...