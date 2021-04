Ascolti Tv digital e pay | marcia pasquale di Sinner verso consensi popolari In finale a Miami contro Hurkacz | ma anche Bagnaia e Morbidelli da Losail

(Di sabato 3 aprile 2021) Lo sportivamente ‘non human’ (così l’ha definito il suo penultimo avversario, Alexander Bublik) eppure caratterialmente e fisicamente telegenico Jannikcolpisce ancora. Va avanti e conquista ladel Master 1000 die continua a inanellare prestazioni convincentiin termini ditv, oramai destinato a divenire un eroe pop e a collocarsi stabilmente nell’empireo nostrano a caccia spasmodica di nuovi semidei. A 100 mila spettatori con la partitaEmil Ruusuvuori che l’aveva portato ai quarti di, Jannik era salito a 150mila conseguendo la semie battendo l’imprevedibile e talentuoso Bublik, nonostante su Rai1 fosse in onda Lituania-Italia di calcio, valida per la qualificazione a Qatar 2022. Ieri, alle ...

Advertising

AndreaAAmato : #Ascoltitv 1 aprile digital e pay: al pomeriggio tanti a Messa su Tv2000. La sera vince RaiMovie con Pierce Brosnan… - emabrue : Ascolti tv 1 aprile digital e pay: Al pomeriggio tanti a Messa su Tv2000. La sera vince RaiMovie con Pierce Brosnan… - tvzoomitalia : #Ascoltitv 1 aprile digital e pay: al pomeriggio tanti a Messa su Tv2000. La sera vince RaiMovie con Pierce Brosnan… - AndreaAAmato : #Ascoltitv 31 marzo digital e pay: Il ‘non human’ Sinner in luce a Miami nonostante Lituania-Italia. Matrimonio a p… - zazoomblog : Ascolti tv 31 marzo digital e pay: Il ‘non human’ Sinner in luce a Miami nonostante Lituania-Italia. Matrimonio a p… -

Ultime Notizie dalla rete : Ascolti digital

TvZoom

Inoltre, l'Agenzia presiede la task forceSME con cui collabora direttamente su diverse ... autenticando gli utenti e tracciando gli. FOCUS 2: HANGAR21, LA NUOVA SEDE DI TMP GROUP ...Inoltre, l'Agenzia presiede la task forceSME con cui collabora direttamente su diverse ... autenticando gli utenti e tracciando gli. FOCUS 2: HANGAR21, LA NUOVA SEDE DI TMP GROUP ...Con la semifinale giocata contro Roberto Bautista Agut, il solidissimo Jannik ha conquistato quasi trecentomila spettatori e l’1,32%. In finale lo aspetta Hubert Hurkacz, ma – in tema meter, dopo ...Su SkyUno Family Food Fight allo 0,4%. In prima serata, tra le native digitali free: Su RaiMovie Gioco a due 541mila spettatori con 2,2%.