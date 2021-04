Appello agli ex malati Covid: "Donate il sangue" (Di sabato 3 aprile 2021) "Le scorte di plasma iperimmune stanno finendo, chi può venga a donare". A lanciare l'Appello è Francesco Tursi, pneumologo, responsabile del reparto Covid dell'ospedale di Codogno, che da mesi ... Leggi su ilgiorno (Di sabato 3 aprile 2021) "Le scorte di plasma iperimmune stanno finendo, chi può venga a donare". A lanciare l'è Francesco Tursi, pneumologo, responsabile del repartodell'ospedale di Codogno, che da mesi ...

Advertising

bancaetica : Oggi è fondamentale dare risposte ai bisogni dei più fragili duramente colpiti dalle conseguenze della #pandemia. L… - ChiaraBannella : RT @bancaetica: Oggi è fondamentale dare risposte ai bisogni dei più fragili duramente colpiti dalle conseguenze della #pandemia. La campag… - io_sono_io01 : RT @saw_1897: Vi meritereste una #Juventus senza gli Agnelli. Per un #Nedved che forse lascia c’è un FIGLIO che ha forse pagato finalmente… - scuroscuroscuro : RT @saw_1897: Vi meritereste una #Juventus senza gli Agnelli. Per un #Nedved che forse lascia c’è un FIGLIO che ha forse pagato finalmente… - gilnar76 : Vi meritereste una #Juventus senza gli Agnelli. Per un #Nedved che forse lascia c’è un FIGLIO che ha forse pagato f… -

Ultime Notizie dalla rete : Appello agli Appello agli ex malati Covid: "Donate il sangue" "Le scorte di plasma iperimmune stanno finendo, chi può venga a donare". A lanciare l'appello è Francesco Tursi, pneumologo, responsabile del reparto Covid dell'ospedale di Codogno, che ...inviarlo agli ...

Olbia: malato oncologico torna a casa senza vaccino ...dal Comune di Olbia che si accavalla/sovrappone alle categorie fragili e alle seconde dosi agli ... qualche giorno fa, aveva lansciato un appello proprio su questo tema), ma i problemi rimangono. A ...

Appello agli ex malati Covid: "Donate il sangue" Il Giorno Appello agli ex malati Covid: "Donate il sangue" "Le scorte di plasma iperimmune stanno finendo, chi può venga a donare". A lanciare l’appello è Francesco Tursi, pneumologo, responsabile del reparto Covid dell’ospedale di Codogno, che da mesi utiliz ...

Olbia: malato oncologico torna a casa senza vaccino Olbia. I nostri operatori sanitari fanno tanto tra mille difficoltà: si potrebbe dire, usando un "eufemismo", che fanno le nozze con i fichi secchi. Le hanno fatte nei momenti più duri della pandemia ...

"Le scorte di plasma iperimmune stanno finendo, chi può venga a donare". A lanciare l'è Francesco Tursi, pneumologo, responsabile del reparto Covid dell'ospedale di Codogno, che ...inviarlo......dal Comune di Olbia che si accavalla/sovrappone alle categorie fragili e alle seconde dosi... qualche giorno fa, aveva lansciato unproprio su questo tema), ma i problemi rimangono. A ..."Le scorte di plasma iperimmune stanno finendo, chi può venga a donare". A lanciare l’appello è Francesco Tursi, pneumologo, responsabile del reparto Covid dell’ospedale di Codogno, che da mesi utiliz ...Olbia. I nostri operatori sanitari fanno tanto tra mille difficoltà: si potrebbe dire, usando un "eufemismo", che fanno le nozze con i fichi secchi. Le hanno fatte nei momenti più duri della pandemia ...