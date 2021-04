Apocalisse lavoro: l’unica via d’uscita è sdoganare le “raccomandazioni” (Di sabato 3 aprile 2021) Qual è il dato più importante del mercato del lavoro? Qual è la singola rilevazione che dovrebbe orientare qualsiasi tentativo di aiutare chi cerca lavoro in Italia a collocarsi? Se avete pensato: “Sapere come la gente cerca e trova lavoro”, sono perfettamente d’accordo con voi. Ma sapete una cosa? Non lo sappiamo. O meglio, di massima lo sappiamo benissimo, ma non lo misuriamo – forse anche perché ci fa paura guardare in faccia la realtà. Dal 2017 il Ministero del lavoro pubblica annualmente un rapporto sul mercato del lavoro italiano. È stato appena rilasciato quello relativo al 2020. Il rapporto, chiamato “Il mercato del lavoro: una lettura integrata” incrocia i dati di Istat, Inps, Inail e Anpal e restituisce una fotografia completa del mercato del lavoro ... Leggi su huffingtonpost (Di sabato 3 aprile 2021) Qual è il dato più importante del mercato del? Qual è la singola rilevazione che dovrebbe orientare qualsiasi tentativo di aiutare chi cercain Italia a collocarsi? Se avete pensato: “Sapere come la gente cerca e trova”, sono perfettamente d’accordo con voi. Ma sapete una cosa? Non lo sappiamo. O meglio, di massima lo sappiamo benissimo, ma non lo misuriamo – forse anche perché ci fa paura guardare in faccia la realtà. Dal 2017 il Ministero delpubblica annualmente un rapporto sul mercato delitaliano. È stato appena rilasciato quello relativo al 2020. Il rapporto, chiamato “Il mercato del: una lettura integrata” incrocia i dati di Istat, Inps, Inail e Anpal e restituisce una fotografia completa del mercato del...

Advertising

ricmaggiolo : Il dato più importante sul mercato del lavoro è anche quello che non rileviamo con costanza. Ed è il più importan… - HuffPostItalia : Apocalisse lavoro: l’unica via d’uscita è sdoganare le “raccomandazioni” - AMalevitch1 : @ItaliaViva @marcodimaio Ma @ItaliaViva parla di tutto con solo il blah blah! I suoi deputati riprendono tutto il l… - rosikone : @gabdelgiovine magari non proprio alla normalità, ma quando cominceranno a saltare anche i posti di lavoro fissi su… -