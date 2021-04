Anziani e disoccupati a Casapound per il pacco spesa: “Non c’entra la politica, siamo disperati” (Di sabato 3 aprile 2021) Oltre 500 pacchi spesa distribuiti in un paio d’ore. Il covid morde e alle famiglie in difficoltà economica non interessa da che parte arrivino gli aiuti, una parrocchia o un movimento politico di destra radicale cambia poco. Così questa mattina a Roma in centinaia si sono presentati davanti al portone dello stabile occupato da Casapound in via Napoleone III, a pochi passi dalla stazione Termini, per ricevere il pacco alimentare. “Lo Stato ci ha abbandonato, questi ragazzi no, li ringrazio uno ad uno, di cuore”, dice all’Adnkronos una signora, che spiega di essere arrivata fin qui da Corviale per prendere il pacco. “Non mi importa della politica, ma gli aiuti che ci danno queste persone sono importanti, siamo disperati”, spiega un uomo, che ha appena ricevuto la ... Leggi su sbircialanotizia (Di sabato 3 aprile 2021) Oltre 500 pacchidistribuiti in un paio d’ore. Il covid morde e alle famiglie in difficoltà economica non interessa da che parte arrivino gli aiuti, una parrocchia o un movimento politico di destra radicale cambia poco. Così questa mattina a Roma in centinaia si sono presentati davanti al portone dello stabile occupato dain via Napoleone III, a pochi passi dalla stazione Termini, per ricevere ilalimentare. “Lo Stato ci ha abbandonato, questi ragazzi no, li ringrazio uno ad uno, di cuore”, dice all’Adnkronos una signora, che spiega di essere arrivata fin qui da Corviale per prendere il. “Non mi importa della, ma gli aiuti che ci danno queste persone sono importanti,”, spiega un uomo, che ha appena ricevuto la ...

