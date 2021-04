(Di sabato 3 aprile 2021) Si è vaccinata contro il Covid-19 ieri pomeriggio. Mala somministrazione delladel, ha accusato un malore ed è morta. La vittima è C. De S., una donna di 83 anni di(Ch). La signora ha cominciato a stare male subitoil, mentre tornava a casa. E’ stata soccorsa e trasportata in ospedale, ma non c’è stato nulla da fare. La salma è stata trasferita all’obitorio dell’ospedale di Chieti per l’autopsia, disposta dalla Procura diche sull’accaduto ha aperto un fascicolo. Avviataper accertare se c’è correlazione tra il siero inoculato e quanto successivamente accaduto. Gli esami necroscopici saranno effettuati martedì prossimo dal medico legale Domenico Angelucci di ...

Advertising

SecolodItalia1 : Anziana muore a Lanciano dopo la seconda dose del vaccino Pfizer. Aperta un’inchiesta - PaoloCaminiti1 : RT @ImolaOggi: Lanciano: anziana muore dopo la seconda dose di vaccino Pfizer, aperta inchiesta -

Ultime Notizie dalla rete : Anziana muore

AbruzzoLive.tv

Era andata, accompagnata dalla figlia, a fare la seconda dose del al poliambulatorio di San Vito, il provincia di . Una donna di 83 anni di , , ex infermiera in pensione, ha avuto un improvviso malore ...Sono incazzata perché da più di un anno siamo chiusi in casa, da più di un anno la gente, da più di un anno i bambini non vanno a scuola e si chiede alle aziende, ai commercianti, ai ...Era andata, accompagnata dalla figlia, a fare la seconda dose del vaccino Pfizer al poliambulatorio di San Vito, il provincia di Chieti. Una donna di 83 anni di ...Era andata, accompagnata dalla figlia, a fare la seconda dose di vaccino al poliambulatorio di San Vito, il provincia di Chieti. Una donna di 83 anni di Lanciano, Celestina De Santis, ex infermiera in ...