Antonella Elia e Pietro Delle Piane dopo mesi di tormentoni, gossip e tradimenti. La voce che ribalta tutto: “Ormai lo so…” (Di sabato 3 aprile 2021) Continua a far parlare la storia tra Antonella Elia e Pietro Delle Piane. Qualche tempo fa i due si sono rivisti nel salotto di Live Non è la D’Urso e l’ex valletta di Mike Bongiorno aveva definito l’attore “il mio amante”. Pietro le ha chiesto scusa, ha ammesso di aver sbagliato a Temptation Island a offenderla e che da quel momento in poi sta affrontando un percorso di cambiamento per meritare nuovamente la sua fiducia. Pietro Delle Piane è convinto che da parte di Antonella Elia c’è lo stesso trasporto e sentimento che sente lui. Ha capito che molto probabilmente la Elia lo ha definito nel salotto di Barbara d’Urso un “tr****mico” solo per vendetta dopo ... Leggi su caffeinamagazine (Di sabato 3 aprile 2021) Continua a far parlare la storia tra. Qualche tempo fa i due si sono rivisti nel salotto di Live Non è la D’Urso e l’ex valletta di Mike Bongiorno aveva definito l’attore “il mio amante”.le ha chiesto scusa, ha ammesso di aver sbagliato a Temptation Island a offenderla e che da quel momento in poi sta affrontando un percorso di cambiamento per meritare nuovamente la sua fiducia.è convinto che da parte dic’è lo stesso trasporto e sentimento che sente lui. Ha capito che molto probabilmente lalo ha definito nel salotto di Barbara d’Urso un “tr****mico” solo per vendetta...

