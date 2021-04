Anna Valle | «Sono una donna aquilone e dico sempre sì»

Leggi su iodonna

(Di sabato 3 aprile 2021) «L’insegnante di greco, la professoressa Martinez, si era fissata che fossi Mirrina nella Lisistrata: una recita scolastica, niente di più, però nella cornice del Teatro di Siracusa». La passione per la recitazione viene da lontano. «No, no! Non me l’ero affatto goduta: la timidezza e l’età – avevo 14 anni – non me l’hanno permesso. Era come se mi vergognassi di divertirmi». Se non allora, quando? «La consapevolezza è arrivata girando un videoclip con Gianni Morandi nel 1996, l’anno in cui ero in carica come Miss Italia. Lì ho capito che questa cosa mi apparteneva, o io le appartenevo… E ho iniziato a studiare».guarda le foto ...