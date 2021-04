Anna Mazzamauro, chi è la figlia Guendalina Scavia e il loro rapporto (Di sabato 3 aprile 2021) Anna Mazzamauro, attrice classe 1938, davanti alla cinepresa è nota per avere interpretato la snob ‘Signorina Silvani’, che tanto penare dava al ‘ragionier Fantozzi’ , Paolo Villaggio. Nella vita reale invece ha intrattenuto due lunghe relazioni. Una con il marito Bartolomeo Scavia, noto anche come Mimmo Scavia, ed un’altra con un uomo non noto perché non appartenente al mondo dello spettacolo. E che purtroppo da diversi anni non c’è più. Anna Mazzamauro, chi è la figlia Guendalina Scavia Con quest’ultimo personaggio, Anna Mazzamauro ha vissuto una lunga storia d’amore durata circa 25 anni. Nel 2017 lei ha svelato qualche retroscena sulla cosa, dicendo che era l’amore della sua vita e che da una ... Leggi su metropolitanmagazine (Di sabato 3 aprile 2021), attrice classe 1938, davanti alla cinepresa è nota per avere interpretato la snob ‘Signorina Silvani’, che tanto penare dava al ‘ragionier Fantozzi’ , Paolo Villaggio. Nella vita reale invece ha intrattenuto due lunghe relazioni. Una con il marito Bartolomeo, noto anche come Mimmo, ed un’altra con un uomo non noto perché non appartenente al mondo dello spettacolo. E che purtroppo da diversi anni non c’è più., chi è laCon quest’ultimo personaggio,ha vissuto una lunga storia d’amore durata circa 25 anni. Nel 2017 lei ha svelato qualche retroscena sulla cosa, dicendo che era l’amore della sua vita e che da una ...

