Angers – Montpellier | trentunesima giornata di Ligue 1 e si gioca domenica alle 13

(Di sabato 3 aprile 2021)una partita difficile da pronosticare, tra addii e ringraziamenti. Al termine di questa stagione, Stéphane Moulin lascerà l’. Il tecnico nativo di Parigi è in carica addirittura dall’estate del 2011: nessun altronatore, considerando i cinque principali campionati calcistici europei, può attualmente vantare una simile longevità su una panchina.cosa ci dobbiamo attendere? Dobbiamo attenderci una partita tra i ringraziamenti e le necessità di confermare prestazioni e risultati. I tifosi dell’sono preoccupati, perché la separazione da un professionista così bravo potrebbe causare un peggioramento dei risultati in futuro. Le tensioni degli ultimi giorni rischieranno di avere conseguenze sul rendimento della ...

Angers-Montpellier è una partita della trentunesima giornata di Ligue 1 e si gioca domenica alle 13: pronostici e probabili formazioni.Primo incontro della domenica di questa trentunesima giornata di Ligue 1 ed è un'ultima spiaggia per chi ha ancora velleità europee la sfida in programma tra l'Angers e il Montpellier. La sconfitta ...