Andrea Zenga: “Rosalinda Cannavò è ufficialmente la mia fidanzata” e svela gli ex Vipponi a cui è legato (Di sabato 3 aprile 2021) Andrea Zenga e Rosalinda Cannavò stanno vivendo un momento magico delle rispettive vite private e professionali. La giovane attrice siciliana è tornata a sorridere accanto al figlio di Walter Zenga dopo una storia tormentata che ha compreso di dover concludere proprio nel corso della sua permanenza al GF Vip. Andrea Zenga parla dei sentimenti per... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog. Leggi su blogtivvu (Di sabato 3 aprile 2021)stanno vivendo un momento magico delle rispettive vite private e professionali. La giovane attrice siciliana è tornata a sorridere accanto al figlio di Walterdopo una storia tormentata che ha compreso di dover concludere proprio nel corso della sua permanenza al GF Vip.parla dei sentimenti per... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.

Advertising

blogtivvu : Andrea Zenga: “Rosalinda Cannavò è ufficialmente la mia fidanzata” e svela gli ex Vipponi a cui è legato #zengavo - IlyP90 : @stefyorlando @tommaso_zorzi @AndreaZelletta @14Adua @andrea_zenga l'esercito Zengavò e credo, anche tutta Italia v… - Games18Video : Dayane: non dovete romperci il cazzo, sono le nostre vite Andrea Zenga: le Rosmello mi insultano nei direct… - margher15454441 : Io nn riesco a capire tante guerre tra Fandom di ragazzi semplici,dolcissimi, genuini, perbene,che amano la pace...… - StraNotizie : Andrea Zenga svela che lavoro fa e i suoi ex gieffini preferiti -