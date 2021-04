Andrea Zelletta | è molto grave | “Sempre peggio”

Advertising

infoitcultura : Zelletta e Pierpaolo Pretelli hanno litigato per colpa di Giulia? Parla Andrea - infoitcultura : Andrea Zelletta, la verità sulla lite con Pierpaolo Pretelli su Giulia Salemi - infoitcultura : Andrea Zelletta è in pericolo: l’annuncio social fa tramare i fan - zazoomblog : Andrea Zelletta vittima di un tentato furto e aggressione: lo sfogo - #Andrea #Zelletta #vittima #tentato - zazoomblog : Andrea Zelletta vittima di un tentato furto e aggressione: lo sfogo - #Andrea #Zelletta #vittima #tentato… -

Ultime Notizie dalla rete : Andrea Zelletta

Brutta disavventura per, ex concorrente del GF Vip e che attraverso le sue Instagram Stories nelle passate ore ha voluto rendere partecipi i suoi follower di due episodi spiacevoli di cui sarebbe stato ...L'ex concorrente del Grande Fratello Vip,, ha raccontato nelle ultime ore, un grave episodio che ha vissuto e che ha lasciato senza parole i suoi numerosi follower: ecco? L'articoloè in pericolo: l'annuncio ...Paura per Andrea Zelletta nei giorni scorsi, l'ex gieffino ha raccontato di essere stato vittima di furto e aggressione, cosa ha detto ai follower.Periodo piuttosto travagliato e negativo per Andrea Zelletta. Il fidanzato di Natalia Paragoni ha dichiarato sui social: “Vi racconto due cose che mi sono successe in questi giorni. Una settimane fa ...