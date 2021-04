Andrea Zelletta aggredito a Milano: «Qui è sempre peggio» (Di sabato 3 aprile 2021) Andrea Zelletta, ex tronista di Uomini e Donne, è reduce dall'esperienza al Grande Fratello Vip 5, dove è riuscito ad arrivare in finale. Le soddisfazioni di questo periodo, però, sono accompagnate da due episodi che lo hanno destabilizzato: è stato aggredito a Milano. Andrea Zelletta aggredito a Milano Reduce dal GF Vip 5, dove ha vissuto quasi 6 mesi, Andrea Zelletta è tornato alla sua vita di sempre. Ormai da tempo, ha lasciato la sua adorata Puglia e vive a Milano insieme alla fidanzata Natalia Paragoni. E' proprio nella città meneghina che Andrea è stato vittima di due brutte aggressioni. L'ex tronista di Uomini e Donne vive nei pressi della Stazione Centrale e ... Leggi su tvpertutti (Di sabato 3 aprile 2021), ex tronista di Uomini e Donne, è reduce dall'esperienza al Grande Fratello Vip 5, dove è riuscito ad arrivare in finale. Le soddisfazioni di questo periodo, però, sono accompagnate da due episodi che lo hanno destabilizzato: è statoReduce dal GF Vip 5, dove ha vissuto quasi 6 mesi,è tornato alla sua vita di. Ormai da tempo, ha lasciato la sua adorata Puglia e vive ainsieme alla fidanzata Natalia Paragoni. E' proprio nella città meneghina cheè stato vittima di due brutte aggressioni. L'ex tronista di Uomini e Donne vive nei pressi della Stazione Centrale e ...

