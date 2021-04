Anche i collezionisti d’arte si sono abituati a comprare nelle aste online (Di sabato 3 aprile 2021) (foto: preview di un’asta online, Lempertz)Per un collezionista vedere dal vivo un’opera d’arte è un’esperienza difficilmente sostituibile. Eppure, grazie al digitale, le case d’aste sembrano esserci riuscite in un’impresa senza precedenti. Se prima della pandemia, i canali online erano solo un’opzione, con l’avvento del lockdown sono diventati la via tramite la quale il mercato dell’arte si è reinventato. Una digitalizzazione, quella spinta da Covid-19, che ha cambiato l’esperienza di acquisto delle opere, ne ha democratizzato l’accesso e, tramite le aste online, ha ampliato la platea. A tradurre questo scenario in numeri c’è un report, Lo stato dell’arte ai tempi del Covid-19, di Deloitte Private, che fa un focus proprio sul mercato dell’arte e dei beni da collezione ... Leggi su wired (Di sabato 3 aprile 2021) (foto: preview di un’asta, Lempertz)Per un collezionista vedere dal vivo un’operaè un’esperienza difficilmente sostituibile. Eppure, grazie al digitale, le case d’sembrano esserci riuscite in un’impresa senza precedenti. Se prima della pandemia, i canalierano solo un’opzione, con l’avvento del lockdowndiventati la via tramite la quale il mercato dell’arte si è reinventato. Una digitalizzazione, quella spinta da Covid-19, che ha cambiato l’esperienza di acquisto delle opere, ne ha democratizzato l’accesso e, tramite le, ha ampliato la platea. A tradurre questo scenario in numeri c’è un report, Lo stato dell’arte ai tempi del Covid-19, di Deloitte Private, che fa un focus proprio sul mercato dell’arte e dei beni da collezione ...

