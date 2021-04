Amici: Tommaso esce, il ballerino eliminato tra mille proteste (Di domenica 4 aprile 2021) Oggi Sabato 3 Aprile 2021 è andata in onda la terza puntata del serale di Amici, show condotto da Maria de Filippi. Nel corso della puntata odierna l'amato concorrente Tommaso Stanzani, ballerino di 20 anni, è stato eliminato. Questa eliminazione ha scatenato le ire dei telespettatori, che ricordiamo non possono in alcun modo influenzare con i propri voti le decisioni del programma. Il ballerino, seguito dalla maestra Alessandra Celentano, è stato tagliato fuori dopo la prima manche. I tre giudici (Stefano De Martino, Stash e Emanuele Filiberto) hanno preferito, al ballottaggio, Enula e Alessandro. Questo episodio avviene dopo una settimana travagliata, dove il ballerino ha espresso le sue perplessità rispetto alle indicazioni della sua caposquadra, ed è culminata proprio con la sua ... Leggi su tvpertutti (Di domenica 4 aprile 2021) Oggi Sabato 3 Aprile 2021 è andata in onda la terza puntata del serale di, show condotto da Maria de Filippi. Nel corso della puntata odierna l'amato concorrenteStanzani,di 20 anni, è stato. Questa eliminazione ha scatenato le ire dei telespettatori, che ricordiamo non possono in alcun modo influenzare con i propri voti le decisioni del programma. Il, seguito dalla maestra Alessandra Celentano, è stato tagliato fuori dopo la prima manche. I tre giudici (Stefano De Martino, Stash e Emanuele Filiberto) hanno preferito, al ballottaggio, Enula e Alessandro. Questo episodio avviene dopo una settimana travagliata, dove ilha espresso le sue perplessità rispetto alle indicazioni della sua caposquadra, ed è culminata proprio con la sua ...

Advertising

fanpage : #Amici20, Tommaso è stato eliminato tra le lacrime dei compagni - fanpage : #Amici20, il messaggio di Giulia Pauselli per Tommaso, eliminato questa sera - Biancar03588409 : RT @lastgiuli: non guardare amici significa avere la tl incazzata nera senza capire una mazza tranne che a quanto pare un certo sangio è ra… - Angelic73474726 : RT @jasxgolden: mi si spezza il cuore vedendo tommaso piangere per l’eliminazione. ci scherziamo tanto, ma il mondo della danza sa davvero… - tizianossong : RT @lastgiuli: non guardare amici significa avere la tl incazzata nera senza capire una mazza tranne che a quanto pare un certo sangio è ra… -