Amici | Rosa Di Grazia a Miss Mondo | La foto della ballerina al concorso di bellezza

Rosa Di Grazia a Miss Mondo | La foto della ballerina al concorso di bellezza

Rosa Di Grazia è oggi al centro dell'attenzione per la sua partecipazione al noto talent 'Amici'. Sapete però cos'ha fatto in passato? Per il suo incredibile talento, la ballerina è infatti riuscita ad entrare nell'edizione 2021 del seguitissimo programma. Rosa Di Grazia è un'allieva di Lorella Cuccarini e, durante il suo percorso, sta incontrando molta resistenza da parte di Alessandra Celentano. Quest'ultima ritiene infatti che la ragazza non sia adatta sia per la tecnica sia per conformazione. Recentemente, la ballerina è stata al centro dell'attenzione ed è continuamente oggetto di critiche ma anche di complimenti.

