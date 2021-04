Amici | nuove anticipazioni | il secondo eliminato della terza puntata – l’indiscrezione

Leggi su biccy

(Di sabato 3 aprile 2021) Con il nuovo regolamento del serale divengono eliminati 2 alunni ogni. Se sul primo nome escono sempre puntuali gli spoiler grazie al pubblico in studio, ilviene rivelato nelle casette così da evitare ogni tipo di anticipazione. Giovedì scorso subito dopo le registrazioni del talent mariano abbiamo saputo che a dire addio alla scuola di Canale 5 è stato Tommaso (con mia grandissimo sorpresa). Al ballottaggio per la seconda eliminazione sono stati Rosa Di Graziae Deddy.una fonte de Il Vicolo delle news, ad avere la peggio sarebbe stata proprio la ballerina Rosa, che è stata al centro di mille discussioni con Alessandra Celentano. Ovviamente è un rumor e non c’è nessuna certezza. “La nostra talpa ci ha scritto: “Non posso svelarvi come l’ho saputo, ma vi posso dar per certo che ad essere ...