Amici 2021, terza puntata Serale in diretta – Celentano a De Martino: «Meno male che hai fatto un’altra carriera». Fuori Tommaso (Di sabato 3 aprile 2021) Maria De Filippi - Amici 2021 Il Serale di Amici 2021 arriva alla terza puntata e qui su DavideMaggio.it si rinnova l’appuntamento con il liveblogging del sabato sera, per seguire e aggiornare in diretta minuto per minuto tutto ciò che è accaduto nel corso della registrazione di giovedì (spoiler qui). Amici 2021: la diretta minuto per minuto della terza puntata del Serale 21.32: Maria De Filippi entra in studio, saluta pubblico e squadre e annuncia i tre giurati. Arrivano, nell’ordine, Stefano De Martino, Emanuele Filiberto e Stash. Prima sfida: Arisa-Cuccarini vs Celentano-Zerbi 21.34: Si parte subito con la sfida ... Leggi su davidemaggio (Di sabato 3 aprile 2021) Maria De Filippi -Ildiarriva allae qui su DavideMaggio.it si rinnova l’appuntamento con il liveblogging del sabato sera, per seguire e aggiornare inminuto per minuto tutto ciò che è accaduto nel corso della registrazione di giovedì (spoiler qui).: laminuto per minuto delladel21.32: Maria De Filippi entra in studio, saluta pubblico e squadre e annuncia i tre giurati. Arrivano, nell’ordine, Stefano De, Emanuele Filiberto e Stash. Prima sfida: Arisa-Cuccarini vs-Zerbi 21.34: Si parte subito con la sfida ...

