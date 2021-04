Amici 20, terza puntata: eliminati Tommaso Stanzani e Rosa Di Grazia (Di domenica 4 aprile 2021) Si è da poco conclusa la terza puntata del serale di Amici 20. Una puntata ricca di sfide e di momenti molto accesi. La prima manche ha visto la squadra di Arisa–Cuccarini decidere di sfidare la squadra Zerbi–Celentano. Sfida preceduta da un nuovo simpatico siparietto tra Rudy e Arisa, quest’ultima presentatasi in studio con un vistoso paio di baffi: “Le estetiste sono chiuse” ha spiegato la cantante. Si è subito messo in campo il guanto di sfida di canto voluto da Arisa, che ha schierato Raffaele Renda contro Sangiovanni su Dangerous. I due allievi sono stati chiamati dalla coach a interpretare il brano di Michael Jackson e al contempo ballare. Il punto è stato portato a casa da Raffaele. E’ stata poi la volta di Rosa Di Grazia contro Deddy. La ballerina si è esibita in un passo a due ... Leggi su isaechia (Di domenica 4 aprile 2021) Si è da poco conclusa ladel serale di20. Unaricca di sfide e di momenti molto accesi. La prima manche ha visto la squadra di Arisa–Cuccarini decidere di sfidare la squadra Zerbi–Celentano. Sfida preceduta da un nuovo simpatico siparietto tra Rudy e Arisa, quest’ultima presentatasi in studio con un vistoso paio di baffi: “Le estetiste sono chiuse” ha spiegato la cantante. Si è subito messo in campo il guanto di sfida di canto voluto da Arisa, che ha schierato Raffaele Renda contro Sangiovanni su Dangerous. I due allievi sono stati chiamati dalla coach a interpretare il brano di Michael Jackson e al contempo ballare. Il punto è stato portato a casa da Raffaele. E’ stata poi la volta diDicontro Deddy. La ballerina si è esibita in un passo a due ...

LCuccarini : È iniziata la terza puntata del serale di Amici: una puntata da non perdere! Tanto spettacolo, ma sopratutto tante… - IsaeChia : #Amici20, terza puntata: eliminati Tommaso Stanzani e Rosa Di Grazia - FantaAmici : Ed anche la terza puntata del serale di amici è finita. Con le eliminazioni di stasera siamo un po' tutti così. Gr… - _marti_ii : terza puntata del serale di amici appena terminata adesso vado a piangere per tommaso ciao. #amemici20 #Amici20 - sofiapianuc : maria la terza puntata non la supererò mai sappilo, questo non te lo perdono! #amici #Amici20 #rosaededdy #TOMMASO -