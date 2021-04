Amici 20, le anticipazioni della terza puntata del serale (Di sabato 3 aprile 2021) LE anticipazioni DEL serale DI Amici La terza puntata del serale di Amici 20, andrà in onda oggi, sabato 3 Aprile alle ore 21.20 su Canale 5. Ecco cosa è accaduto nei giorni scorsi durante la registrazione. GLI OSPITI IN STUDIO Come di consueto, arriverà in studio il duo comico Pio e Amedeo. Chi finirà questa volta nel loro mirino? Nelle scorse puntate infatti hanno scherzato su Belèn Rodrìguez e Stefano De Martino, uno dei membri della giuria esterna. Poi ancora, su Chiara Ferragni e Fedez. LEGGI ANCHE Amici, PIO E AMEDEO CHIARISCONO: “NESSUNA LITE CON BELEN RODRIGUEZ” L’ospite speciale di questa sera invece sarà la celebre e giovanissima cantante Madame, che si esibirà con il brano presentato a Sanremo “Voce”. La canzone è stata ... Leggi su 361magazine (Di sabato 3 aprile 2021) LEDELDILadeldi20, andrà in onda oggi, sabato 3 Aprile alle ore 21.20 su Canale 5. Ecco cosa è accaduto nei giorni scorsi durante la registrazione. GLI OSPITI IN STUDIO Come di consueto, arriverà in studio il duo comico Pio e Amedeo. Chi finirà questa volta nel loro mirino? Nelle scorse puntate infatti hanno scherzato su Belèn Rodrìguez e Stefano De Martino, uno dei membrigiuria esterna. Poi ancora, su Chiara Ferragni e Fedez. LEGGI ANCHE, PIO E AMEDEO CHIARISCONO: “NESSUNA LITE CON BELEN RODRIGUEZ” L’ospite speciale di questa sera invece sarà la celebre e giovanissima cantante Madame, che si esibirà con il brano presentato a Sanremo “Voce”. La canzone è stata ...

