Amici 20, la sintesi della terza puntata: due eliminazioni finiscono in lacrime (Di domenica 4 aprile 2021) ECCO COSA È SUCCESSO AD Amici 20 Questa sera 3 Aprile alle ore 21.20 è andata in onda su Canale 5 la terza puntata del serale della ventesima edizione di Amici. Ecco la sintesi. LEGGI ANCHE Amici 20, LA SECONDA puntata DEL SERALE LA PRIMA MANCHE Ad inizio puntata viene sorteggiata la squadra che avrà potere decisionale durante tutto il resto della puntata e dopo le prime due puntate in cui vengono sorteggiati Zerbi e Celentano, questa volta è stato il turno di Lorella Cuccarini e Arisa. La prima sfida è quella lanciata a Sangiovanni in cui scontrano il loro cantante Raffaele in una comparata, cantando il brano "Dangerous" di Michael Jackson. In questa sfida vince Raffaele. Nella seconda sfida si ...

